Cade dal ponte nel Tagliamento in piena e si aggrappa ad un tronco: salvato con l’elicottero

Nella prima serata di oggi n uomo è caduto dal ponte lungo il fiume Tagliamento, tra Dignano e Spilimbergo. L’allarme è scattato tra le 20 e le 20.30, quando è stata avviata una delicata missione di soccorso per recuperare la persona finita nelle acque del fiume.

Secondo le prime informazioni, l’uomo, dopo la caduta, è riuscito ad aggrapparsi a un tronco, trattenendosi nella piena in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Una situazione estremamente pericolosa, resa ancora più complessa dalla forza della corrente.

L’intervento dell’elisoccorso

La Sores ha attivato le stazioni di Udine e Maniago del Soccorso Alpino, insieme all’elisoccorso regionale e ai Vigili del fuoco. Sul posto è stato inviato anche l’elicottero, indispensabile per raggiungere rapidamente l’uomo e portarlo in salvo.

Dall’elicottero è stato calato con il verricello il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino, che ha raggiunto il pericolante e lo ha assicurato con l’ausilio della cinghia di soccorso, comunemente chiamata “ciambella”.

L’uomo tratto in salvo

Una volta agganciato, l’uomo è stato recuperato e portato in salvo. L’intervento si è concluso grazie alla rapidità e al coordinamento tra Soccorso Alpino, elisoccorso regionale e Vigili del fuoco, intervenuti in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi.