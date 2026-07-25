Spaccio tra San Vito al Tagliamento e Bibione, 25enne arrestato a Fiume Veneto

I Carabinieri della Stazione di Fiume Veneto hanno arrestato un giovane di 25 anni, residente nel territorio comunale, in esecuzione di un ordine di espiazione di una pena detentiva. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di venerdì 24 luglio 2026.



L’ordine, emesso dall’Autorità giudiziaria competente, riguarda una serie di condanne definitive per reati commessi dal giovane nel corso del 2022.

Le accuse per spaccio tra San Vito e Bibione

Secondo quanto ricostruito, il 25enne era stato ritenuto responsabile di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti avvenuti tra San Vito al Tagliamento e Bibione. Tra i reati per i quali è intervenuta la condanna figura anche la falsità in scrittura privata, contestata nello stesso anno.



Le diverse vicende giudiziarie hanno portato all’emissione del provvedimento restrittivo, successivamente affidato ai Carabinieri di Fiume Veneto per l’esecuzione.

Dovrà scontare oltre otto mesi ai domiciliari

Il giovane non è stato trasferito in carcere. L’Autorità giudiziaria ha infatti stabilito che la pena, pari a oltre otto mesi di reclusione, venga scontata in regime di detenzione domiciliare.

Dopo aver completato le procedure previste, i militari hanno accompagnato il 25enne nella propria abitazione, dove dovrà rimanere rispettando le prescrizioni imposte dal giudice.

I Carabinieri effettueranno controlli periodici per verificare la sua presenza in casa e il regolare rispetto degli obblighi connessi alla misura detentiva.