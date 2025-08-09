Damiano Matiz confermato alla guida dell’US Camporosso

Per Damiano Matiz è il terzo mandato consecutivo alla guida dell’l’Unione Sportiva Camporosso-

Per il terzo mandato consecutivo, l’Unione Sportiva Camporosso sarà guidata da Damiano Matiz. La conferma del presidente uscente è avvenuta durante l’ultima assemblea dei soci che hanno ribadito la volontà di proseguire nel percorso iniziato nel 2019 e già una volta sostenuto alle elezioni del 2022.

Elezioni che suggellano dunque il buon lavoro portato avanti da un team che ha avuto come guida Matiz, ma che ha visto una solida base nell’intero direttivo e nei tanti volontari che hanno dedicato il loro tempo libero alle varie attività societarie.

“Con grande entusiasmo – sono state le prime parole del rieletto Matiz – ho accettato la nomina alla presidenza di questa gloriosa società per il terzo mandato. Mi è data la possibilità di continuare il lavoro, che assieme al consiglio direttivo abbiamo impostato in questi anni, e che può essere impreziosito ancora da tanti altri progetti rispettando le linee guida del nostro statuto“.

La sfida della Coppa del Mondo.

Tra gli impegni che vedranno coinvolta l’Unione Sportiva Camporosso, inutile nasconderlo, l’importante appuntamento con la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile che si svolgerà sulle nevi della Di Prampero sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026: “Nell’immediato – conferma Matiz – già ci aspetta la sfida della Coppa del Mondo e per la quale tanto abbiamo lavorato nel corso degli ultimi sette anni, organizzando ogni inverno una tappa di Coppa Europa”.

“Mi preme davvero tanto ringraziare – prosegue – non solo tutti coloro che hanno nuovamente creduto in me, ma i tantissimi volontari che hanno scelto di donare il loro tempo prezioso svolgendo le attività di vario genere che vedono impegnate l’Unione Sportiva Camporosso durante tutto l’arco dell’anno e non solo in inverno. Un doveroso grazie va anche agli sponsor che ci hanno sostenuto in questi anni e che continueranno a essere al nostro fianco anche nel corso del prossimo triennio”.

Gli obiettivi per il futuro.

Le linee guida sono già state tracciate nel corso del primo consiglio, durante il quale è stato ribadito come l’imperativo sia quello di proseguire con quanto di buono è stato fin qui fatto e che caratterizza un sodalizio che non punta solo allo sci o all’agonismo esasperato, ma crede nel ruolo sociale delle associazioni.

Chiaro il riferimento a una storia fatta di tradizioni, come lo storico appuntamento con la Fiaccolata del Monte Lussari, la più lunga in costume delle Alpi o il partecipatissimo centro di animazione sportiva “E… state in movimento” che proseguirà fino alla fine di agosto oppure gli appuntamenti dedicati alla promozione dello sci alpino come, ad esempio, i corsi per bambini e principianti. Tutte attività finalizzate alle nuove generazioni, vera linfa vitale per l’Unione Sportiva Camporosso che ha quale obiettivo principale quello, nonostante le difficoltà di una montagna che deve fare i conti con il calo demografico, di mantenere vivo lo spirito di gruppo.

Nel direttivo che rimarrà in carica fino al 2028, ad affiancare il presidente Damiano Matiz ci saranno anche Francesco Vespasiano (vicepresidente), Mara Pesamosca (segretaria), Erica Drioli, Mojca Gerdol, Tiziano Gualtieri, Giacomo Negroni, Alda Sima ed Enrico Toniutti.