Tragedia del Natisone, anche due vigili del fuoco chiedono il giudizio immediato

I due vigili del fuoco indagati per la tragedia del Natisone hanno chiesto il giudizio immediato.
Si delinea una nuova fase nel processo sulla tragica morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar, i tre giovani travolti dalla piena improvvisa del Natisone lo scorso 31 maggio. Dopo la decisione dell’infermiere della Sores Fvg, ora anche due dei tre vigili del fuoco indagati hanno richiesto il giudizio immediato, rinunciando così all’udienza preliminare, originariamente fissata per il 19 settembre.
Una decisione analoga potrebbe essere presa anche dal anche il terzo vigile del fuoco, che dovrebbe presentare una richiesta analoga entro la prossima settimana. Se tutte le istanze verranno accolte, il procedimento unificato potrebbe prendere il via già il prossimo 17 novembre, permettendo di avviare il dibattimento in tempi più rapidi e con un approccio unitario.