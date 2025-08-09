Incendio ad Azzano Decimo, in fiamme un’autorimessa

Sul posto i vigili del fuoco.

Incendio nel primo pomeriggio di oggi ad Azzano Deicmo: in fiamme un adiacente ad un’abitazione, adibito parte ad autorimessa e parte a deposito e cucina. L’allarme è scattato intorno alle 13:30, quando la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Pordenone ha ricevuto la chiamata.

L’addetto di sala operativa ha immediatamente inviato sul posto una squadra supportata dall’autobotte e, in considerazione della forte agitazione e stato d’ansia della signora che si trovava all’altro capo del telefono, ha mantenuto aperta la comunicazione fino all’arrivo sul posto delle squadre, tentando di calmarla, sincerandosi che nessuna persona fosse coinvolta dall’incendio ed invitando più volte la signora e il marito a non entrare nel locale incendiato.

I soccorritori giunti sul posto, hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento evitando la propagazione delle fiamme all’intero locale e all’abitazione adiacente. L’incendio che ha coinvolto anche una bombola, a servizio del piano cottura presente nel locale,e ha danneggiato la vettura presente all’interno del vano incendiato, alcune mensole e suppellettili varie.

Spente le fiamme e bonificate le parti andate a fuoco i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del locale incendiato e dell’alloggio adiacente nel quale, utilizzando apposita strumentazione, hanno riscontrato la presenza di monossido di carbonio, prodotto dall’incendio, per cui hanno provveduto ad aerare i locali fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.