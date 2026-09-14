Talmassons, dopo la palestra rinnovato anche il campo sportivo comunale

Talmassons investe sugli impianti sportivi e sulle strutture dedicate ai più giovani. È stato inaugurato il campo sportivo comunale, rinnovato e pronto ad accogliere l’attività delle numerose società e dei tanti ragazzi e ragazze del territorio. Un intervento che si aggiunge ai lavori realizzati sulla palestra comunale, gravemente danneggiata dagli eventi atmosferici del luglio 2023 e tornata a disposizione della comunità dopo un importante intervento di riqualificazione.

Alla cerimonia per il campo sportivo erano presenti le autorità regionali e locali, rappresentanti del mondo calcistico, delle associazioni e numerose famiglie.

“In Friuli Venezia Giulia abbiamo associazioni capaci di accompagnare i nostri ragazzi verso i vertici dello sport, non soltanto nei risultati, ma soprattutto nella crescita personale e nella condivisione di valori importanti”, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Mauro Bordin. “È meraviglioso vedere qui tanti giovanissimi: sono loro a dare il significato più autentico a questo investimento“.

Il campo comunale per i giovani

L’inaugurazione ha rappresentato l’occasione per sottolineare il ruolo degli impianti sportivi nella vita delle comunità e nel percorso di crescita dei più giovani.

“Gli impianti sportivi della nostra regione hanno raggiunto standard di alta qualità anche grazie alle ingenti risorse investite nel tempo per migliorare i servizi offerti alle comunità – ha proseguito Bordin -. Soltanto garantendo strutture adeguate alle famiglie e ai giovani possiamo assicurare ai nostri ragazzi opportunità paragonabili a quelle delle città più grandi. La Regione mette a disposizione le risorse, ma per trasformarle in risultati concreti sono indispensabili l’impegno dei Comuni e il lavoro quotidiano delle associazioni, come la Cometa Azzurra”.

Alla cerimonia sono intervenuti anche il sindaco di Talmassons Fabrizio Pitton, il vicepresidente del Comitato regionale Figc-Lnd del Friuli Venezia Giulia Fabrizio Chiarvesio e il presidente della Cometa Azzurra Michele Zanelli.

La palestra dopo i danni dei fortunali

Pochi giorni prima, sempre a Talmassons, era stata inaugurata anche la rinnovata palestra comunale, gravemente danneggiata dal maltempo del luglio 2023 e interessata da un importante intervento di riqualificazione. Tra gli interventi realizzati ci sono una tribuna mobile da 600 posti, un nuovo impianto fotovoltaico, la completa ristrutturazione della pavimentazione e la realizzazione di un tunnel di collegamento con il vicino istituto scolastico.

“L’inaugurazione di un impianto sportivo rappresenta sempre un momento importante per una comunità. Ma per raccogliere risultati è necessario prima aver seminato, immaginare quale possa essere l’utilizzo più efficiente delle strutture e avere poi il coraggio di sognare in grande. Ciò è quanto è stato fatto a Talmassons, dove l’Amministrazione comunale e la società sportiva Cda hanno saputo in questi anni pensare in grande e, soprattutto, trasformare le idee in risultati concreti”, le parole del vicegovernatore della Regione Friuli Venezia Giulia con delega allo Sport Mario Anzil.

Il vicegovernatore ha ricordato anche le difficoltà affrontate durante il completamento della struttura, colpita dai danni provocati dalla grandinata. “Nonostante quanto accaduto – ha evidenziato Anzil -, oggi la palestra viene restituita alla comunità in tutto il suo splendore. È il risultato della capacità di reagire alle difficoltà e di portare avanti con determinazione un progetto nel quale si è creduto fin dall’inizio”.

La palestra, secondo quanto sottolineato dal sindaco Fabrizio Pitton, sarà inoltre in grado di ospitare anche eventi internazionali. “Investire negli impianti sportivi – ha concluso Anzil -, significa investire nei giovani, nelle associazioni, nella socialità e nella qualità della vita delle nostre comunità”.

Alla manifestazione erano presenti i componenti dell’amministrazione comunale di Talmassons e delle amministrazioni contermini, il presidente del Coni Fvg Andrea Marcon e il presidente della Cda Volley Talmassons Fabrizio Cattelan.