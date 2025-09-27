Arrampicata al centro commerciale, adesso a Trieste si può

Inaugurata a Trieste, all’interno del centro commerciale Il Giulia, la palestra di arrampicata Dolomyte.

È stata inaugurata oggi a Trieste, all’interno del centro commerciale Il Giulia, la palestra di arrampicata Dolomyte, progetto ideato da due giovani imprenditori locali. All’evento erano presenti l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente Fabio Scoccimarro e il sindaco Roberto Dipiazza.

“Complimenti ai giovani che hanno dato vita a questa iniziativa – ha dichiarato Scoccimarro – un progetto capace di valorizzare la storia e l’architettura del luogo, promuovendo al tempo stesso il territorio e il turismo”.

L’idea, spiegano i fondatori, nasce a Barcola e richiama la tradizione triestina dell’arrampicata, unendo idealmente mare e montagna. “L’arrampicata è uno sport che insegna ad affrontare rischi e sfide – ha aggiunto l’assessore – e rappresenta un connubio perfetto tra sport, natura e identità della città”.