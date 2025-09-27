Perdono il sentiero sul monte Tenchia, soccorse due donne

27 Settembre 2025

di Giacomo Attuente

Soccorse due donne sul monte Tenchia.

Due donne del tolmezzino hanno chiamato il Nue 118 poco prima delle 18 riferendo di aver perso la traccia scendendo a Cercivento dal sentiero per il monte Tenchia. La Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso alpino, la Guardia di finanza e I vigili del fuoco.

Le due gitanti erano finite in un punto ripido e impervio intorno ai 900 metri di quota e lì si sono fermate attendendo i soccorritori. Grazie alle coordinate ricevute, i soccorritori, sei persone, si sono portati velocemente lungo la strada con i mezzi e poi per una pista forestale nei pressi della posizione trasmessa e di qui hanno percorso circa altri 300 metri a piedi chiamando i nomi delle due donne fino ad individuarle poco dopo.

Giusto in tempo prima del buio e sotto la pioggia sono rientrate al sicuro assieme ai soccorritori.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE