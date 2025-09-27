Aggredita ausiliaria della sosta a Pordenone.

Paura oggi pomeriggio, sabato 27, in via Santa Caterina a Pordenone, dove un’ausiliaria della sosta di Gsm è stata insultata e aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro. La donna, sotto choc e dolorante, è stata portata all’ospedale di Pordenone per accertamenti.

Secondo quanto riferito dall’azienda, l’operatrice stava invitando il proprietario di una Bmw a spostare l’auto parcheggiata sopra un attraversamento pedonale quando due persone, un uomo e una donna descritte come di nazionalità rumena, sono uscite da un vicino bar e l’hanno aggredita. Provvidenziale l’intervento di due agenti della polizia locale, che hanno riportato la situazione alla calma nonostante siano stati a loro volta minacciati. I due aggressori sono stati arrestati.

“Esprimo vicinanza alla nostra collaboratrice per l’ingiustificata aggressione subita – ha dichiarato l’amministratore unico di Gsm, Antonio Consorti –. L’azienda farà tutto il necessario per tutelarla”. Il direttore Domenico Piasentin ha ringraziato i cittadini che, formando uno “scudo umano”, hanno protetto la donna e consentito l’arrivo tempestivo dei soccorsi.