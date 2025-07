Cabinovia di Trieste, il ministero assicura: “Ci sono risorse certe”

Sulla cabinovia di Trieste “ci sono risorse certe”: lo dice una nota del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Già alla fine del 2024, a seguito della rimodulazione del PNRR, sono stati assegnati 48,7 milioni di risorse statali al comune di Trieste per la realizzazione della Cabinovia metropolitana Trieste-Porto Vecchio-Carso", si legge nella nota.

“Le risorse -prosegue la nota – sono ripartite su più annualità come sempre accade per i finanziamenti relativi ad opere pubbliche i cui tempi di realizzazione si protraggono per più anni. Il decreto ministeriale di assegnazione delle risorse e il successivo decreto direttoriale di impegno confermano l’integrale copertura finanziaria dell’opera che così potrà partire. In relazione all’andamento dei lavori e alle disponibilità finanziarie, le risorse potranno essere rimodulate, in coerenza con i meccanismi di efficientamento della spesa definiti dai ministri Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti per gli interventi sul trasporto rapido di massa”.