L’incidente ieri nei pressi della ciclabile Cottur.

Intervento di soccorso ieri pomeriggio, tra le 17.30 e le 19.30, a Trieste nei pressi della ciclabile Cottur dove una donna triestina di 57anni ha riportato politraumi e trauma cranico dopo un rovinoso volo da sentiero in un Rio con la bicicletta.

Sul posto la stazione di Trieste del Soccorso Alpino, attivata dalla Sores assieme all’ambulanza, all’auto medica e ai Vigili del fuoco. A chiamare i soccorsi è stata la sorella della donna che aveva ricevuto da lei una chiamata. La ciclista aveva abbandonato la ciclabile per intraprendere un sentiero impervio, uno dei tanti presenti, e appoggiandosi ad un ramo, quest’ultimo ha ceduto facendola precipitare per venti metri fino al rio sottostante.

Otto soccorritori, tra i quali un sanitario, si sono portati nella zona e dopo aver perlustrato due corsi d’acqua, hanno individuato quello in cui la donna era precipitata. La donna, molto dolorante e con seri traumi, è stata stabilizzata con un presidio per l’estricazione che le teneva fermi collo e schiena e poi imbarellata. A quel punto i soccorritori l’hanno sollevata con la barella e con l’aiuto delle corde e il metodo del contrappeso lungo il tratto più impervio in verticale e poi, sempre usando punti di sicurezza, l’hanno portata fino alla ciclabile dove erano arrivati auto medica e ambulanza. I vigili del fuoco hanno collaborato alle operazioni di recupero.