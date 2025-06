Giornata nera sulle strade del Friuli: tre morti e tre feriti

Una giornata drammatica quella di sabato in Friuli Venezia Giulia, dove tre persone hanno perso la vita in tre distinti incidenti stradali, avvenuti nell’arco di poche ore. Le tragedie si sono consumate a Pontebba, Udine e Bertiolo.

Motociclista precipita dal ponte a Pontebba, morto un 59enne

Il primo incidente si è verificato poco dopo le 18 a Pontebba, lungo l’ex strada provinciale 110 che collega Pramollo al centro abitato. A perdere la vita un uomo di 59 anni residente a Cividale del Friuli.



Secondo una prima ricostruzione il motocilista ha perso il controllo del mezzo ha impattato sulla spalletta del ponte sul Rio Bombaso. Nell’impatto è stato sbalzato oltre la spalletta ed è caduto sul greto sottostante trenta metri, perdendo la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco dei distaccamenti di Tarvisio e Pontebba, supportati dai volontari del Soccorso Alpino e dal personale sanitario, giunto anche con l’elicottero. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse per via della zona impervia.

Incidente in moto a Udine: muore un 18enne

Poche ore dopo, un altro terribile schianto ha sconvolto la città di Udine. Un giovane di 18 anni, Andrea Gremese, ha perso la vita nella tarda serata di sabato in via Pradamano, nei pressi del sottopassaggio. Il giovane, in sella a una moto ha perso il controllo del mezzo autonomamente, finendo a terra e sbattendo violentemente sul lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso, ma per il centauro non c’è stato nulla da fare. I sanitari, giunti con un’ambulanza del 118, hanno potuto solo constatarne il decesso.

Bertiolo, scontro tra due auto: un morto e tre feriti

Il terzo grave incidente è avvenuto a Bertiolo, in via Stradalta, dove due auto si sono scontrate violentemente. Secondo quanto ricostruito, l’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. Una delle auto è carambolata fuori dalla sede stradale, finendo nel fossato adiacente. Uno dei passeggeri, sbalzato fuori dall’abitacolo, è deceduto sul colpo.



La vittima è Enrico Degano, un uomo di 44 anni, originario di Spilimbergo. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone: due adulti e una bambina, trasportati in ospedale. Le cause dello schianto sono al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi e la gestione del traffico.