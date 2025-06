Ancora una tragedia sulle strade del Friuli: un morto e tre feriti a Bertiolo

Incidente mortale a Bertiolo: è la terza vittima di oggi sulle strade del Friuli.

Notte drammatica sulle strade del Friuli. Dopo il tragico incidente avvenuto in via Pradamano a Udine, dove un motociclista ha perso la vita in una fuoriuscita autonoma nei pressi del sottopasso ferroviario, un secondo grave episodio ha sconvolto la comunità: un violento scontro tra due auto si è verificato a Bertiolo, e purtroppo anche in questo caso il bilancio è pesante: un morto e tre persone ferite.

Secondo quanto ricostruito, l’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. Una delle auto è carambolata fuori dalla sede stradale, finendo nel fossato adiacente. Uno dei passeggeri, sbalzato fuori dall’abitacolo, è deceduto sul colpo.