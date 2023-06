Grande successo dopo l’inaugurazione al Caffè Sacher di Trieste.

Un successo che è andato oltre le attese quello dei primi giorni al Caffè Sacher di Trieste. Il locale è stato costretto a chiudere in anticipo perché le sue torte sono andate esaurite prima del previsto.

La fornitura di torte era stata stabilita in accordo con il laboratorio ufficiale di Cafè Sacher a Vienna. Le torte erano diverse da quelle vendibili intere, in quanto erano già porzionate e presentavano un medaglione di cioccolato logato su ogni fetta. Tuttavia, l’afflusso di clienti dal giorno dell’inaugurazione, lo scorso giovedì, è stato così elevato e le ordinazioni così numerose che la fornitura è terminata prima del previsto.

Il laboratorio viennese, che invia i prodotti al Caffè Sacher di Trieste tre volte alla settimana, chiude il venerdì pomeriggio. Di conseguenza, non è stato possibile rifornire il locale il sabato. Lunedì è prevista la normale giornata di riposo per il nuovo locale di via Dante. Tuttavia, martedì, grazie alle centinaia di torte che arriveranno lunedì pomeriggio, il locale riaprirà regolarmente per i suoi clienti.

Questa inaspettata chiusura forzata ha dimostrato il grande successo e l’entusiasmo suscitato dal nuovo locale di Trieste. L’alto numero di clienti e le molte ordinazioni hanno superato le aspettative dei titolari, evidenziando il forte interesse e l’apprezzamento per le prelibatezze offerte dal celebre marchio austriaco. Nonostante l’inconveniente temporaneo, il Caffè Sacher di Trieste è pronto ad accogliere nuovamente i suoi clienti con le deliziose torte viennesi a partire da martedì.