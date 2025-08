Addio al professor Giorgio Bazo: fu docente e studioso di economia internazionale

Giorgio Bazo aveva 94 anni.

Si è spento lunedì 4 agosto all’età di 94 anni il professor Giorgio Bazo, figura di rilievo nel panorama accademico triestino. Economista, docente universitario e intellettuale impegnato, Bazo aveva insegnato Economia internazionale e Politica all’Università di Trieste, all’Università di Trieste nelle facoltà di Economia e commercio e Scienze politiche e, nella sede universitaria di Gorizia, Scienze internazionali e diplomatiche.

Nato nel 1931, lascia la moglie, la professoressa Maria Paola Pagnini, e tre figli – Roberto, Gianfranco e Giovanni – oltre a sei nipoti ai quali era profondamente legato. Le esequie si terranno lunedì 11 agosto alle 10.45 presso la camera mortuaria di via Costalunga 105, a Trieste.

Accademico brillante e conferenziere apprezzato, Bazo è stato una guida per generazioni di studenti. Di formazione socialista, era noto anche per il suo impegno civile. Negli anni ’90 fondò, insieme a Renzo Tondo, di cui era amico, l’associazione “Orizzonti per il Friuli Venezia Giulia” e diresse la rivista “Prospettive regionali”.

Fu inoltre ideatore e responsabile della società “Ecometra”, attiva nella pianificazione territoriale ed economica, con progetti sviluppati per numerose amministrazioni pubbliche e realtà private. Tra questi, anche un piano strategico per lo sviluppo commerciale di Cortina d’Ampezzo. Appassionato di montagna, Bazo era anche un alpinista. Per sua volontà, le ceneri saranno sparse sul monte Mangart.