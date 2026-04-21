Udine celebra il 25 Aprile: il programma tra cerimonie, cortei e “Resistenza in festa”

Udine si prepara a celebrare l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo con un calendario di appuntamenti che unisce memoria storica, partecipazione civile e momenti di aggregazione pubblica. Il programma, promosso dal Comitato Provinciale ANPI Udine e dalla sezione cittadina “Fidalma Garosi Lizzero – Gianna” insieme al Comune di Udine, si svilupperà dal 23 al 29 aprile, con la giornata del 25 aprile al centro delle celebrazioni.

Le iniziative sono realizzate con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di Arci Territoriale di Udine, ITZANON e Biblioteca civica “Vincenzo Joppi”.

L’avvio delle celebrazioni e il ricordo nei quartieri

Le iniziative prenderanno il via ufficialmente nella mattinata di giovedì 23 aprile con la deposizione di corone alle lapidi dei caduti della Resistenza, alla presenza dei rappresentanti comunali. Nel pomeriggio dello stesso giorno, a partire dalle ore 17.00, le commemorazioni si sposteranno nel quartiere dei Rizzi.

In collaborazione con l’Associazione nazionale alpini, un corteo partirà dalla piazza principale per rendere omaggio ai caduti presso i vari monumenti del rione, con l’orazione ufficiale affidata al presidente dell’Anpi cittadina Stefano Pol.

Venerdì 24 aprile il programma proseguirà con due momenti solenni. Alle 18.00, in borgo Villalta, verranno ricordati i ventidue caduti del quartiere e la partigiana Fidalma Garosi Lizzero “Gianna”. La cerimonia vedrà gli interventi del sindaco Alberto Felice De Toni e dei rappresentanti dell’Anpi Emma Polesello ed Emanuel Oian, accompagnati dai canti del Coro Popolare della Resistenza.

Successivamente, un corteo raggiungerà via Anton Lazzaro Moro dove, alla presenza dell’assessore Ivano Marchiol, sarà onorata la medaglia d’argento Giovanni Battista Periz “Orio”. La giornata si chiuderà alle 20.30 sotto la Loggia del Lionello con un tributo ai 29 partigiani fucilati dalle SS il 9 aprile 1945 nelle carceri di via Spalato.

Il 25 aprile tra cerimonie ufficiali e Resistenza in festa

Il cuore della ricorrenza sarà sabato 25 aprile. La cerimonia istituzionale inizierà alle 10.00 con la partenza del corteo da piazza Primo Maggio verso piazza Libertà. Qui, alle 10.30, si svolgeranno l’alzabandiera e la deposizione delle corone al Tempietto dei Caduti, con i discorsi ufficiali del sindaco De Toni e degli oratori. Poi, in corteo si sfilerà fino al Monumento alla Resistenza, in piazzale XXVI Luglio, dove la celebrazione ufficiale si concluderà nella tarda mattinata.

Dalle 12.30 la giornata cambierà veste spostandosi al parco “Ardito Desio” per la 16ª edizione di “Resistenza in festa”. La manifestazione, organizzata dall’Arci con il supporto di Anpi, sindacati e Legacoop, proporrà musica dal vivo, dj set e interventi culturali fino a sera. L’area sarà attrezzata con stand informativi, chioschi gastronomici e zone per il pic-nic, garantendo lo svolgimento dell’evento anche in caso di maltempo grazie a strutture coperte.

Gli appuntamenti di chiusura e la rassegna letteraria

Le commemorazioni proseguiranno nell’ultima settimana del mese coinvolgendo il mondo della scuola. Lunedì 27 aprile alle ore 11.00 la cerimonia toccherà la scuola “Silvio Pellico”, mentre mercoledì 29 aprile, alla stessa ora, sarà la volta della scuola “Giosuè Carducci”. Entrambi gli incontri prevedono la deposizione di corone e momenti di riflessione curati dagli studenti attraverso canti e poesie, alla presenza dell’amministrazione comunale e del gruppo scuola dell’ANPI.

L’ultimo atto delle celebrazioni si terrà nel pomeriggio di mercoledì 29 aprile presso la Biblioteca civica “Vincenzo Joppi”. Alle 18.00, nell’ambito della rassegna “Aspettando la Notte dei lettori”, lo scrittore Carlo Bava presenterà il suo libro “Un paltò fuori stagione”. L’incontro, curato da ITZANON in collaborazione con l’Anpi e moderato da Martina Delpiccolo, offrirà un’ulteriore opportunità di riflessione sul valore della memoria attraverso il linguaggio della narrazione letteraria.