Affari Tuoi, il Friuli esulta: Leila da Udine porta a casa 53mila euro

Una nuova vincita fa sorridere il Friuli Venezia Giulia grazie ad Affari Tuoi. Nella puntata di lunedì 16 marzo, Leila Giovanatto ha rappresentato la regione nel game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino, riuscendo a conquistare il pacco da 50mila euro. L’infermiera di Udine, arrivata in studio con il fratello, ha raccontato le sue radici che legano il padre originario di Coseano alla madre di origini somalo-yemenite, portando con sé la bandiera friulana per tutta la durata della partita.

Una storia tra Mogadiscio e il Friuli

La serata è stata l’occasione per condividere un percorso personale che unisce territori distanti: Leila è nata a Mogadiscio, mentre il fratello è nato a San Daniele del Friuli. Durante il programma, la concorrente ha dedicato un pensiero affettuoso alla figlia Lavinia, prima di concentrarsi sulla gestione dei pacchi. La fortuna si è fatta viva sin dai primi minuti: con il tiro iniziale è stato trovato “Gennarino”, che ha permesso a Leila di mettere subito in cassaforte i primi 3.000 euro.

Il duello con il “Dottore”

La strategia di gioco della concorrente udinese è stata caratterizzata da scelte decise e rifiuti netti. Dopo aver accettato uno scambio che le ha consegnato il pacco numero 7, Leila ha dovuto fronteggiare le tentazioni del “Dottore”. Senza esitazioni, ha respinto in sequenza offerte economiche da 25.000 e 35.000 euro, oltre a ulteriori proposte di cambio, puntando tutto sul numero appena scelto.

Il verdetto finale

La tensione è salita nel momento conclusivo, quando sul tabellone restavano solo tre opzioni: 10 euro, 50 euro e il premio da 50.000 euro. L’ultimo tiro ha eliminato la cifra più bassa, lasciando in bilico la partita tra i 50 euro e il massimo bottino rimasto. Nonostante un ultimo tentativo di scambio proposto dal conduttore, Leila è rimasta fedele al pacco 7. Una scelta premiata: all’apertura è comparsa la cifra da 50.000 euro, che porta il totale vinto dall’udinese a 53.000 euro.