I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine hanno denunciato una donna di 24 anni, residente fuori provincia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nella zona est della città, dove i militari sono intervenuti a supporto del personale sanitario del 118, chiamato per prestare soccorso a un giovane in difficoltà.

Il malore e l’intervento dei Carabinieri Udine

Nella scorsa notte, i sanitari sono intervenuti in una via della periferia est per un uomo di 27 anni colpito da un malore. Una volta sul posto, il personale del 118 ha constatato che il giovane si trovava in stato di semi incoscienza, con sintomi compatibili all’assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri Udine, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.

Il controllo sulla vettura e il ritrovamento

Sul luogo dell’intervento, i militari hanno identificato la donna di 24 anni che aveva richiesto il soccorso medico per l’amico. Il controllo è stato esteso alla sua vettura, parcheggiata nelle immediate vicinanze, dove sono state rinvenute tracce di sostanze stupefacenti. La successiva perquisizione ha permesso di trovare alcuni grammi di hashish e diversi grammi di anfetamina ed efedrina.

La denuncia.

Lo stupefacente recuperato all’interno dell’auto era già suddiviso in piccoli involucri di carta, una modalità di confezionamento che secondo i militari indica la prontezza per l’attività di spaccio. Tutto il materiale rinvenuto è stato immediatamente posto sotto sequestro dalle forze dell’ordine. A seguito dei ritrovamenti, la 24enne è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.