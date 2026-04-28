Il meteo in Fvg di mercoledì 29 aprile: cielo coperto e piogge sparse

Il meteo in Friuli.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata all’insegna del tempo instabile. Le previsioni per mercoledì 29 aprile indicano infatti condizioni di cielo coperto su tutto il territorio, accompagnate da precipitazioni diffuse e da un rinforzo dei venti, in particolare sulla fascia costiera.



Nel corso della giornata sono attese piogge generalmente deboli su pianura e costa, mentre sui rilievi montani i fenomeni potranno risultare più consistenti, con precipitazioni da moderate a localmente abbondanti. Nel pomeriggio non si esclude anche qualche rovescio, soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Un miglioramento è atteso in serata, quando le prime schiarite inizieranno a farsi strada a partire dalle zone settentrionali della regione, lasciando intravedere una graduale attenuazione dei fenomeni.



A caratterizzare la giornata sarà anche il vento. Soffierà Bora moderata su gran parte della regione, con un’intensificazione verso sera quando potrà risultare sostenuta o localmente forte, in particolare nell’area di Trieste.



Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi, mentre le massime non supereranno i 17-19 gradi. Sulla costa valori simili per le minime, tra 14 e 16 gradi, ma con massime leggermente più contenute, tra 15 e 17 gradi. In quota si registreranno circa 9 gradi a 1000 metri e attorno ai 2 gradi a 2000 metri.