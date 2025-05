Anziano aggredito da una cornacchia a Udine, ferito alla testa

Un anziano è stato aggredito da una cornacchia mentre passeggiava in viale Da Vinci a Udine: ferito alla testa.

Un anziano è stato aggredito da una cornacchia, nel pomeriggio di sabato, in viale Leonardo da Vinci a Udine. A raccontare quanto accaduto è Edi Sanson, presidente dell’associazione “I nostri diritti”.

“Un signore anziano ci ha chiesto aiuto perchè colpito al capo da una cornacchia – racconta lo stesso Sanson -. Verificato che la ferita non era grave, dopo aver avuto rassicurazione dal personale sanitario del 118 su come procedere l’abbiamo accompagnato a casa“.

Ma non è finita lì: “Poco più in la le cornacchie stavano attaccando altri passanti, ignari del fatto che un piccolo di cornacchia era caduto dal nido. Papà e mamma cornacchia lo stavano proteggendo da quei passanti che non si erano accorti di nulla. Per evitare aggressioni e ferite peggiori abbiamo recuperato il piccolino, già robustello ma incapace di volare e lo abbiamo portato nel primo prato disponibile così da permettere a mamma e papà di aiutarlo nella crescita”.