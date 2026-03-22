Arriva l’Udine Buskers Festival: al Parco Moretti spettacoli di strada, food truck e tante attività

Dal 26 al 29 marzo Parco Moretti ospiterà l’Udine Buskers Festival, la manifestazione dedicata all’arte di strada, all’intrattenimento all’aria aperta e alla convivialità, affiancata per l’occasione da una selezione di food truck provenienti da tutta Italia.



Per quattro giorni uno degli spazi verdi più amati e frequentati della città si trasformerà in un grande luogo di incontro, spettacolo e partecipazione, capace di unire famiglie, bambini, giovani e cittadini di tutte le età. La scelta di organizzare un evento di questo tipo proprio al Parco Moretti punta a valorizzare il polmone verde cittadino significa infatti restituire centralità a un luogo simbolico della vita all’aria aperta, della socialità e del benessere urbano.

Il festival e l’area food

Il festival proporrà per tutta la durata della manifestazione spettacoli diffusi di artisti di strada, performance itineranti e momenti di intrattenimento pensati soprattutto per i bambini e per il pubblico più giovane. Giocolieri, acrobati, clown, musicisti e performer animeranno il parco durante l’intera giornata, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.



Accanto al programma artistico sarà allestita anche un’area dedicata ai workshop e ai laboratori per bambini, con attività creative e occasioni di partecipazione attiva, per permettere ai più piccoli di vivere l’evento da protagonisti.

Ad arricchire ulteriormente la proposta sarà presente un’ampia area food truck, con operatori selezionati che proporranno specialità di street food provenienti da diverse regioni italiane. L’offerta gastronomica sarà varia e pensata per incontrare le diverse esigenze del pubblico, con la disponibilità anche di piatti vegani e gluten free.

L’Udine Buskers Festival sarà un appuntamento capace di coniugare spettacolo, socialità e proposta gastronomica, valorizzando al tempo stesso Parco Moretti come cuore verde della città e confermandone il ruolo di spazio pubblico vivo, inclusivo e capace di accogliere eventi di qualità rivolti a tutta la comunità.



Giovedì e venerdì il festival aprirà le porte dalle ore 18 a mezzanotte, mentre nel fine settimana si potrà partecipare agli spettacoli e visitare l’area food anche in mattinata dalle 11 alle 14. Domenica il sipario calerà alle 22.30.