Incidente a Udine, auto finisce contro le vetture in sosta e si ribalta

L’incidente ieri sera in via Sant’Agostino a Udine.

Incidente nella serata di ieri a Udine, dove un’auto si è ribaltata dopo aver urtato due veicoli in sosta. E’ accaduto intorno alle 22 in via Sant’Agostino.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente – una donna – avrebbe perso autonomamente il controllo del mezzo mentre percorreva la via. L’auto ha quindi colpito due vetture parcheggiate lungo la strada, per poi ribaltarsi sulla carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi, chiamati da alcuni passanti che hanno assistito all’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area interessata. La conducente è stata trasportata in ambulanza all’ospedale per accertamenti: le sue condizioni non sono gravi. Durante le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo ribaltato, la circolazione in via Sant’Agostino ha subito rallentamenti temporanei.