Tutto pronto per il weekend dell’Udine Comics&Games

Giovani, giovanissimi, ma anche adulti, non mancheranno all’imminente e atteso appuntamento con la cultura Pop contemporanea di Udine Comics&Games, in programma da sabato 15 a domenica 16 febbraio nei padiglioni di Udine Fiere. Il 2025 per la Fiera di Udine si prospetta dinamico e con diverse novità, che via via ridisegnano il profilo e la mission della Udine Esposizioni come società non solo organizzatrice diretta di fiere, ma anche come partner nella realizzazione, pure in collaborazione, di eventi che spaziano dall’economia alla cultura, dallo sport alla musica, dall’intrattenimento al turismo.

“Valorizzare la Fiera come struttura versatile e funzionale di Campus al servizio del territorio è il principale obiettivo che i Soci hanno indicato al CdA che presiedo – afferma il Presidente di Udine Esposizioni, Antonio Di Piazza – : ce la stiamo mettendo tutta per rilanciare questo patrimonio fatto di storia, esperienza, pregio architettonico e ambientale: un vero unicum in regione, e non solo, dove passato (ex cotonificio udinese), presente e futuro convivono generando qualcosa di singolare. Per la terza volta consecutiva, i nostri spazi sono stati scelti a gennaio per la Coppa del Mondo Under 20 di scherma e il Circuito Europeo Under 23 di sciabola, seguiti dagli interregionali di qualificazione ai Campionati Italiani per le categorie Under 14 di spada maschile e femminile. Eventi che hanno visto in Fiera centinaia di giovani atleti da tutto il mondo, campioni del futuro che ci fanno ben sperare e ricordare la nostra grande campionessa olimpica Mara Navarria, ormai di casa a Udine Fiere. Stiamo calendarizzando convention aziendali, assemblee bancarie, congressi medici, concorsi pubblici e un nuovo evento fieristico ad aprile che presenteremo a breve insieme agli organizzatori. Stiamo aumentando le opportunità per gli espositori e diversificando l’offerta per nuovi e più ampi target di pubblico“.

“Siamo particolarmente soddisfatti del ritorno (è la 4^ edizione) di questo evento in Fiera – precisa Di Piazza – e della qualità del rapporto di collaborazione instaurato con gli organizzatori: con Blu Nautilus abbiamo costruito le basi affinché diventi appuntamento fisso per il Friuli Venezia Giulia trovando negli spazi del Campus Fiera quella versatilità e capienza che ci rendono unici. Abbiamo colto un certo interesse da parte di Udine per questa manifestazione e non disdegniamo un eventuale coinvolgimento della città come scenario per alcune performance promozionali collegate, ma in accordo e in sintonia con gli organizzatori diretti, la Fiera si candida a restare il fulcro di Comics&Games in regione”.

Tra attesi ritorni e tante novità.

“Siamo estremamente soddisfatti di tornare in Friuli con il circuito delle Fiere del Fumetto Comics&Games – sottolinea Daniele Foschi, Amministratore Unico di Blu Nautilus srl – : in Fiera di Udine abbiamo trovato un partner professionale e disponibile e uno spazio espositivo funzionale alle necessità dell’evento al quale sono attesi graditi ritorni, come quello di Cristina D’Avena e tanti nuovi ospiti per la prima volta a Udine Comics & Games, fra cui alcuni doppiatori che hanno dato voce a personaggi e serie cult di ieri e di oggi. Accanto alla mostra mercato e all’Artist Alley abbiamo ampliato la Gaming experience con giochi da tavolo e di ruolo, amatissimi dalla Gen Z, postazioni di videogioco e cabinati free to play, animazioni e un torneo, in collaborazione con Udinese Esports, dove i fan potranno ricevere gadget ufficiali dell’Udinese Calcio. È un’opportunità per avvicinare il pubblico a questo settore in forte crescita e promuovere un sano spirito competitivo. Novità assoluta anche il Vintage Games Party, la storia del videogioco in una mostra interattiva che spazia dai primi esperimenti di fine anni ’70 alla realtà virtuale. Non mancherà l’attenzione verso la condivisione e la socialità, elementi chiave di queste passioni. La gara cosplay, da sempre uno dei momenti più attesi nelle fiere del fumetto, continuerà a trasmettere un messaggio di body positive e inclusività, valori che sosteniamo fermamente. Auspichiamo che l’energia e la creatività di Udine Comics & Games siamo premiate anche quest’anno con entusiasmo dal pubblico della regione”.

Gli appuntamenti di Udine Comics&Games

Il weekend di Udine Comics&Games è un evento imperdibile per tutti gli appassionati di anime, fumetti, serie TV e videogiochi. Tra gli ospiti d’onore di questa edizione spicca la superstar delle sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena, sempre sulla cresta dell’onda della cultura pop italiana, tanto da essere la cantante della sigla di FantaSanremo 2025. Con una carriera che conta ben 40 anni, Cristina delizierà il pubblico con un concerto che celebra i suoi più grandi successi. I fan avranno l’opportunità di cantare insieme a lei e rivivere i momenti più iconici delle loro infanzie.

Un altro momento da non perdere sarà il talk con Davide Garbolino, una delle voci più amate del doppiaggio italiano, noto per i suoi ruoli in personaggi iconici come Bugs Bunny e Ash Ketchum. Garbolino condividerà aneddoti della sua carriera e parlerà dei suoi progetti più recenti, offrendo uno sguardo esclusivo sul mondo del doppiaggio. Inoltre, si festeggeranno i 40 anni di “Ken Il Guerriero”, uno dei manga più celebri di tutti i tempi. Alessio Cigliano, la voce originale di Kenshiro, parteciperà a un evento speciale che ripercorrerà la storia di questo iconico personaggio e dell’universo che lo circonda. Insieme a lui, ci saranno anche Spectra, l’interprete della sigla italiana dell’anime, e il cantante Stefano Bersola, per un tributo emozionante.

Oltre ai momenti di palco, l’evento offrirà una serie di attività come la Mostra Mercato aperta dalle 10 alle 19 in entrambe le giornate, che presenta fumetterie, editori ed espositori di gadget, l’Artist Alley e la Self Area, dedicate agli artisti indipendenti e un ricco settore gaming, con esperienze eccezionali con la realtà virtuale e videogiochi classici, come cabinati arcade degli anni ’80 e competizioni di eSports. In collaborazione con VRClub Italy, Ega Event, Game Over Computer, WLT Gaming e Arcade Story, verranno installate tantissime postazioni di PC e console, Escape Room, sezioni per la realtà virtuale e il laser tag.

L’associazione ludica La Tana dei Goblin Udine, insieme a Ludosport e La Sala d’Arme Achille Marozzo, permetterà di provare, rispettivamente, giochi da tavolo, combattimenti con la spada laser e arti marziali italiane. Yuki No Metsuke Kyudo Udine, invece, offrirà dimostrazioni di kyudo, mentre il Dragon Wolf Team condurrà laboratori di pittura modellistica con aerografo e 3D pen.

Tra le novità, spiccano le Olimpiadi Robotiche, in cui gli studenti delle superiori programmeranno robot R-Evolution per sfide in diverse discipline. Chicca da non perdere è il Board Game Social Club, la community di autori e designer di giochi da tavolo e di ruolo, che dà l’opportunità di presentare prototipi di prodotti ludici o appena lanciati sul mercato. Il mondo cosplay avrà un’importante presenza con aree tematiche, cosplayer talentuosi e set fotografici professionali. Sarà presente anche l’Associazione Italiana Ufficiale di Ghostbusters, con accessori e cimeli dei film. Inoltre, KST – Kpop Show Time celebrerà il K-Pop con esibizioni e incontri per gli appassionati