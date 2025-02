La vincita al 10eLotto a Mortegliano.

La dea bendata ha fatto tappa a Mortegliano, in provincia di Udine, dove un fortunato giocatore ha centrato un “9” al 10eLotto, portando a casa un premio di 30.000 euro. La giocata vincente è stata effettuata in via Udine, come riportato da Agipronews.

Nell’ultimo concorso, il 10eLotto ha distribuito complessivamente premi per 24,3 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, contribuendo a un montepremi totale di 502 milioni di euro dall’inizio dell’anno.