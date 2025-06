I controlli nel fine settimana dei carabinieri di Aurisina: due persone arrestate, sei le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.

Due arresti e sei patenti ritirate dai carabinieri della Compagnia di Aurisina nel corso del controlli nell’ultimo fine settimana. Le pattuglie dislocate nell’altipiano carsico e nelle località costiere del comune di Duino Aurisina, nonché in Miramare e Barcola hanno identificato complessivamente 804 persone e controllato 270 veicoli in transito.

Sei sono state le persone deferite in stato di libertà, cinque di loro per guida in stato d’ebbrezza per valori riscontrati di tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. La sesta è stata deferita in quanto si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Nello specifico le verifiche sono state effettuate mediante l’uso di precursori etilici e dell’etilometro, nonché dei tamponi salivari per i test antidroga in dotazione agli equipaggi. Si è trattato di persone dai 22 ai 40 anni sia residenti in provincia che fuori provincia.

Solo nel mese di giugno nell’ambito dei controlli posti in essere nell’altipiano e lungo le località costiere nei fine settimana, sono già 15 le persone a cui è stata ritirata la patente per guida in stato d’ebbrezza.

I due arresti.

Durante i controlli è stato anche individuato e arrestato un 45enne di nazionalità romena, ricercato dal 2021, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Roma per vari reati di furto commessi nella capitale, per cui dovrà scontare la pena complessiva di anni 3 e mesi 5 di reclusione. Dopo le formalità di rito è stato portato presso la casa circondariale di Trieste.

Sempre durante i controlli sono stati fermati due cittadini rumeni residenti a Verona, ex conviventi che viaggiavano insieme. Tuttavia l’uomo, un 38enne, aveva ancora in atto il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna scaturito da dispositivo del giudice del luglio 2024 per maltrattamenti. Al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, l’uomo è stato liberato con il ripristino della misura in atto.