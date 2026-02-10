Ater Udine, pubblicata la graduatoria per gli alloggi: boom di domande

Le domande per l’assegnazione degli alloggi sono state 1.880.

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli alloggi Ater nel Comune di Udine, riferita al Bando di edilizia sovvenzionata 2025. Sono 1.880 le domande pervenute, delle quali 1.409 sono risultate valide a seguito dell’istruttoria.



Le graduatorie resteranno pubbliche per 30 giorni: i partecipanti potranno presentare eventuali osservazioni entro il 20 marzo 2026, esclusivamente in merito al proprio posizionamento o esclusione (https://www.udine.aterfvg.it).

Si segnala che le osservazioni potranno essere consegnate a mano presso la sede dell’Ater di Udine (previo appuntamento da fissare almeno il giorno prima, tel. 0432/491111), o inviate a mezzo PEC all’indirizzo info@cert.ater-udine.it, o inviate a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo di Ater di Udine, Via Sacile 15, 33100 Udine (UD).



Le graduatorie definitive saranno approvate presumibilmente entro la fine della primavera 2026; successivamente si procederà con le assegnazioni degli alloggi, che avverranno in base alla posizione in graduatoria definitiva, alle caratteristiche degli alloggi disponibili, alla composizione del nucleo familiare.

Aumentano le richieste.

Il dato conferma un forte aumento della domanda abitativa: rispetto al 2017, quando le domande pervenute entro i termini del bando erano state 1.264, si registra un incremento di circa +49%, a testimonianza di un fabbisogno abitativo in crescita nella città di Udine.

“Ringrazio l’ufficio assegnazioni e la Commissione per gli accertamenti soggettivi – dichiara Vanessa Colosetti, presidente di Ater Udine – per il lavoro puntuale e complesso di istruttoria svolto. Ater è sempre più impegnata a dare risposte concrete al bisogno abitativo, con l’obiettivo di incrementare il numero delle assegnazioni”.

Negli ultimi anni l’Azienda ha inoltre investito in modo significativo per migliorare la qualità del patrimonio abitativo, con particolare attenzione alla riqualificazione degli alloggi e al risparmio energetico, elementi centrali per garantire case dignitose, sostenibili e adeguate alle esigenze delle famiglie.