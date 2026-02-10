I fanali made in Friuli dell’Alfa Romeo premiati in Germania

Realizzati dalla B.ENG di Tolmezzo, i fanali della nuova 33 Stradale premiati con il Best Front Light Design.

L’ingegneria e l’artigianalità italiane tornano a essere protagoniste nel panorama automobilistico mondiale. Durante i prestigiosi DVN Awards 2026, concorso internazionale dedicato all’illuminazione automobilistica tenutisi a Monaco di Baviera in Germania, il premio per il “Best Front Light Design” (Miglior design dei proiettori anteriori) è stato ufficialmente conferito ad Alfa Romeo per i rivoluzionari proiettori della nuova 33 Stradale.

Questo traguardo è reso possibile dalla competenza tecnica di B.ENG, l’azienda di Tolmezzo responsabile dell’ideazione, dello sviluppo e della realizzazione fisica di questi capolavori high-tech.

Conosciuti a livello internazionale come “The Light Makers”, B.ENG ha saputo tradurre l’iconica visione stilistica del marchio del Biscione in una realtà ingegneristica di alto livello. Il progetto è stato integrato in un processo di assemblaggio artigianale d’élite, dove la meticolosa precisione incontra la responsabilità progettuale, sinonimo della migliore tradizione del “Made in Italy”. Questi sistemi di illuminazione sono molto più che semplici componenti: sono stati concepiti come pilastro strutturale dell’identità del veicolo.

Uno straordinario lavoro di squadra.

Il premio consolida ulteriormente il posizionamento di B.ENG come attore chiave nel settore automobilistico di lusso a livello mondiale. Matteo Bearzi, CFO di B.ENG, ha espresso profondo orgoglio per il risultato collettivo: “Siamo estremamente soddisfatti di questo premio, che rappresenta il risultato tangibile di uno straordinario lavoro di squadra. Conferma un know-how consolidato che ci consente oggi di produrre eccellenza automotive ai massimi livelli della tecnologia di illuminazione. Vedere l’innovazione nata in Carnia riconosciuta su un palcoscenico internazionale così prestigioso è motivo di immenso orgoglio per la nostra azienda e per l’intero territorio”.

Questo riconoscimento sottolinea il ruolo centrale della luce come linguaggio primario nel design automobilistico contemporaneo e celebra la sinergia tra stile visionario e competenza tecnica. Con sede a Tolmezzo, in Carnia, B.ENG è un’azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di illuminazione avanzati per l’industria automobilistica globale. Concentrandosi sull’intersezione tra innovazione e artigianalità, “The Light Makers” collabora con produttori di fama mondiale per definire il futuro estetico e funzionale dei veicoli ad alte prestazioni.