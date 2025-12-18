Più sicuri in città e a scuola: l’ASU lancia il progetto “Sicurezza e autodifesa”

Il progetto Sicurezza e Autodifesa dell’Asu Udine.

Un’iniziativa pensata per rendere più sicura la vita quotidiana dei cittadini, dei giovani e degli studenti: l’Associazione Sportiva Udinese (ASU) lancia il progetto “Sicurezza e autodifesa”, sviluppato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e in collaborazione con MD Systems Spa.

“Questo progetto rappresenta in pieno la nostra missione sociale – spiega Nicola Di Benedetto, direttore dell’ASU –. Grazie alla Regione e a MD Systems possiamo proporre attività che rafforzano il nostro ruolo educativo verso i soci e verso la comunità. Investire sulla sicurezza dei giovani significa investire sul futuro“.

Il progetto.

Il progetto si articola su tre linee principali: i giovani tesserati ASU, le scuole del territorio e la cittadinanza. Per i giovani tesserati Asu, dalla seconda media alla quinta superiore è previsto un Camp gratuito il 29 e 30 dicembre, con formazione pratica sulle tecniche di autodifesa e gestione delle situazioni critiche, condotto dallo staff della Scuola del Gunjin Ryu guidata dal Maestro Roberto Veronese. “L’autodifesa non è solo tecnica. È un percorso di responsabilità, educazione e consapevolezza“, sottolinea Veronese.

Per le scuole, il progetto coinvolge gli studenti dell’ITG G.G. Marinoni di Udine, che frequentano le palestre ASU per le ore di scienze motorie. Circa 400 ragazzi avranno accesso a moduli di autodifesa e sicurezza individuale. “La scuola ha il compito di accompagnare gli studenti nella costruzione di competenze utili per la vita – afferma la dirigente Alberta Pettoello –. Questo progetto offre strumenti concreti, sviluppa consapevolezza e aiuta i ragazzi a comprendere e affrontare la complessità del mondo che li circonda”.

Sabato 20 dicembre, alle 15, presso il PalaPrexta (via Lodi 1), è invece in programma una conferenza pubblica dedicata alle truffe, alla sicurezza e all’autodifesa. L’incontro, rivolto a tutta la cittadinanza, sarà un’occasione per acquisire informazioni pratiche e consigli utili per proteggersi nella vita quotidiana. L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la prenotazione online su https://form.jotform.com/253442448398366

Nuove telecamere per la sicurezza.

Il progetto comprende anche un intervento tecnologico a tutela degli spazi ASU: verranno installati cinque nuovi sistemi di videosorveglianza, realizzati con la collaborazione tecnica di MD Systems Spa. “Siamo orgogliosi di sostenere ASU in un’iniziativa che mette al centro la protezione dei giovani e della comunità – commenta Marco Cavalli di MD Systems –. La formazione, la prevenzione e la tecnologia dialogano per creare ambienti sicuri, per minori e adulti”.