Tramonta l’ipotesi di ampliamento del Carnera: la spiegazione di De Toni

La spiegazione di De Toni sullo stop al progetto di ampliamento del Carnera.

Stop all’ipotesi di ampliamento del Carnera, un maxi progetto di cui si parlava da alcuni anni e il cui project financing (collaborazione tra pubblico e privato) è stato finanziato dalla Regione con 20milioni di euro.

Ad annunciare la novità è stato il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, durante la seduta del consiglio comunale dedicata al bilancio: “L’ipotesi di espansione del Carnera non sembra essere tecnicamente percorribile per alcune criticità sollevate dai vigili del fuoco – ha detto -. L’ipotesi è di costruirne uno ex novo. La sede potrebbe essere la Ex Bertoli, che però ha gravi problemi di bonifica”.

“Al presidente Massimiliano Fedriga ho fatto presente che la Regione decidesse di finanziare la bonifica, la cosa diventerebbe fattibile, altrimenti nessun privato potrebbe farsene carico. Comunque – ha concluso -, durante le ultime interlocuzioni con l’Apu, è emerso che loro potrebbero essere interessati anche a mantenere il Carnera“.