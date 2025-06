Avventura in bici tra Friuli e Slovenia: torna The Grand Escape con 500 ciclisti da 25 Paesi

The Grand Escape parte da Udine.

Udine si prepara ad accogliere la terza edizione di The Grand Escape Italia/Slovenia, evento internazionale di bikepacking che trasforma la città in capitale europea dell’avventura in bicicletta. Oltre 500 ciclisti provenienti da più di 25 paesi prenderanno parte a questa esperienza unica, caratterizzata da un percorso “unsupported”, senza supporto esterno, classifiche o tappe obbligatorie: solo libertà e autonomia per esplorare il territorio.

The Grand Escape è parte della Bike Adventure Series, la prima serie europea dedicata a eventi bikepacking “no race”, che raduna una community di oltre 20.000 appassionati in tutta Europa. Al fianco di manifestazioni come Tuscany Trail, NorthCape4000 e Unpaved Roads, questa rassegna si conferma un punto di riferimento per chi cerca la pura essenza dell’avventura in bici.

Il tracciato del 2025, completamente rinnovato, si sviluppa su 550 chilometri ad anello tra Italia e Slovenia, con oltre il 60% su piste ciclabili dedicate. Dal cuore di Udine, i ciclisti attraverseranno paesaggi mozzafiato fatti di colline, fiumi, strade alpine e foreste, passando per città simbolo come Nova Gorica e Gorizia, Capitale Europea della Cultura 2025.

La partenza è prevista per sabato 21 giugno alle ore 8:00 in Piazza Libertà, Udine. Tra le novità di quest’anno anche un percorso più breve, pensato per chi desidera cimentarsi in un’avventura di due giorni. The Grand Escape non è solo una sfida sportiva, ma anche un progetto di promozione della mobilità sostenibile, del turismo lento e del dialogo tra territori, in linea con i valori di GO!2025 e con l’idea di un’Europa più aperta e connessa.