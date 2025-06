Cade col parapendio per 50 metri, 63enne elitrasportata in ospedale

Donna soccorsa dopo la caduta col parapendio sul Monte Valinis.

Paura nel primo pomeriggio di oggi sul Monte Valinis, nel comune di Meduno, dove una donna polacca del 1962 è rimasta ferita durante un volo in parapendio: poco dopo le 13, la turista è caduta per circa 50 metri sotto la zona di decollo, appena dopo essersi alzata in volo.

Immediato l’intervento della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico, che ha raggiunto la zona con quattro tecnici, supportati dal secondo elicottero dell’elisoccorso regionale. A bordo del velivolo è giunto anche un medico, che ha provveduto alla stabilizzazione della donna, la quale ha riportato diversi traumi.

La ferita è stata immobilizzata su una barella spinale, trasportata a braccia dai tecnici fino alla sommità del pendio con l’ausilio di una corda di sicurezza. Da lì è stata imbarcata sull’elicottero e trasferita all’ospedale di Udine. L’intervento si è concluso intorno alle 14.