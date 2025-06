Concerti tra luce e oscurità: Musica in Villa propone 19 eventi nel Medio Friuli. Il programma

Il programma di concerti di Musica in Villa nel Medio Friuli.

La luce e l’oscurità, due forze primordiali che scandiscono la vita dell’uomo e della natura, saranno il cuore pulsante della 25ª edizione di “Musica in Villa”, la rassegna culturale estiva che animerà il Medio e Basso Friuli dal 5 luglio al 13 settembre 2025 con 19 concerti e una masterclass internazionale.

Un anniversario importante per l’iniziativa ideata dal Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, coordinato dal Comune di Codroipo, che negli anni ha saputo coniugare la valorizzazione dei luoghi storici con la musica dal vivo, costruendo un dialogo tra cultura, paesaggio e comunità.

Dopo aver esplorato l’acqua e gli alberi nelle edizioni passate, il tema di quest’anno è “Luce e oscurità”: due elementi simbolici e profondamente umani che ispireranno repertori, orari e scenografie dei concerti ospitati in ville, chiese, parchi e borghi di 20 Comuni della regione.

La collaborazione transfrontaliere per Go!2025.

Luce e oscurità saranno anche “il tema” dei concerti targati GO!2025&FRIENDS inseriti nella rassegna: 4 appuntamenti con organici misti che hanno l’obiettivo di mettere in relazione il Medio e Basso Friuli con Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025 ed il suo territorio, promuovendo una cultura senza confini geografici, artistici e mentali.

È con questo presupposto, infatti, è stato siglato anche il partenariato con Kulturno Umetniško Društvo Zvočni Izviri Nova Gorica e l’Associazione Musicale e Culturale Armonie APS che permetterà a Musica in Villa di lavorare insieme al Brda Contemporary Music Festival (festival di musica impro/jazz che ha luogo a metà settembre nel Collio sloveno): dopo anni di conoscenza reciproca, le due rassegne si cimenteranno in una masterclass pensata ed organizzata in forma congiunta e affidata al musicista/sassofonista statunitense Michael Moore a cui parteciperanno gli allievi delle scuole di musica delle due associazioni e i “risultati” della masterclass, realizzata per metà a Gradisca di Sedegliano e per metà a Medana, verranno poi presentati nel concerto finale del festival sloveno il 13 settembre.

Il programma di Musica in Villa.

Musica in Villa si aprirà il 5 luglio con il concerto di Sebastiano Zorza + Quartetto Meti in Villa Mangilli a Flumignano di Talmassons, per proseguire con il progetto beethoveniano di Matteo Andri a Pieve di Rosa di Camino al Tagliamento, con il duo Spinello-Candellone in Eterea a Chiasiellis di Mortegliano.

Il duo Casagrande-Bearzatti in And the winter came again sarà protagonista il 18 luglio nel cortile della canonica di Basagliapenta di Basiliano mentre a Lestizza (Maleote) si esibiranno Byenow + White Lilies ed in Villa Caratti Fraccaroli (Paradiso di Pocenia) il duo Lavrenčič-Gubian. I Patricks riempiranno con la loro musica il fortino di Sedegliano mentre il Coro Polifonico di Ruda inonderà di bellezza la Chiesa Parrocchiale di Castions di Strada.

Teho Teardo, il 2 agosto, porterà per la prima volta in regione il suo Concerto al buio nel Parco di Villa Manin (solo per questo appuntamento, a capienza limitata, prenotazione obbligatoria al link https://TehoTeardo.eventbrite.it ) mentre il duo Cigui-Filippi si esibirà a Muzzana del Turgnano. Il duo Missio-De Luisa suonerà nell’area dell’Osservatorio Astronomico di Talmassons mentre il duo Ottaviano-Colonna presso l’Ancona di Santa Sabata a Fraforeano di Ronchis. Presso la Chiesetta di Sant’Anna a Marizzutta di Varmo ci sarà il concerto dei Violoncelli Itineranti e nella Chiesetta di San Rocco di Tomba di Mereto di Tomba quello del batterista Piero Perelli.

In Villa Ottelio Savorgnan ad Ariis di Rivignano Teor troverà casa il progetto omaggio al poeta sloveno Srečko Kosovel ideato dal musicista Zlatko Kaučic, a Palazzolo dello Stella (Porticciolo) il Quartetto Aires, in Villa Marangoni Masolini a Sant’Odorico di Flaibano l’omaggio a José Bragato mentre Riccardo Burato si esibirà in Villa Colloredo Venier a Sterpo di Bertiolo. Gran finale poi, come già accennato, il 13 settembre al Brda Contemporary Music Festival.