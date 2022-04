Barriere architettoniche, a Udine sono più di 4mila gli ostacoli

Dieci milioni di euro per il superamento delle barriere architettoniche a Udine.

Pavimentazioni sconnesse. Segnaletica tattilo-plantare per attraversamento non presente. Caditoie e griglie non a raso rispetto alla strada. Dislivelli superiori a 2,5 centimetri. Ostacoli di varia natura. Gradini. Sono alcuni dei più frequenti esempi di barriere architettoniche presenti a Udine.

Approvata ieri dalla giunta comunale un’istruttoria che delinea le priorità di attuazione per il superamento degli oltre 4mila ostacoli rilevati. Il costo stimato è di circa 10 milioni di euro.

“Con i professionisti incaricati stiamo arrivando al completamento del Peba che prevede la procedura di adozione, un periodo per formulare le osservazioni visto che sarà pubblicato sul sito web del comune ed infine la sua approvazione in consiglio comunale – spiega l’assessore alla Pianificazione territoriale e Progetti europei Giulia Manzan – . Si tratta di un piano finalizzato a rendere la città fruibile a tutti: risulta anacronistico ricondurre la platea dei destinatari delle politiche di intervento in materia di accessibilità alla sola categoria delle persone con disabilità, l’attenzione deve estendersi ad analizzare le esigenze espresse dalla popolazione anziana, in costante aumento, nonché da parte dei bambini. Sono diversi i soggetti costretti a confrontarsi quotidianamente con situazioni che rendono difficile il passaggio o la fruizione di certi spazi”.

“Abbiamo inteso il Peba come un Piano Processo e per questo motivo abbiamo intrapreso un percorso di dialogo, confronto e partecipazione di cui andiamo orgogliosi con tutti i portatori di interesse, con la collaborazione del Criba, Regione e dell’Uniud – continua Manzan – . I professionisti si sono concentrati nel nostro centro urbano mappando 31 chilometri e individuando 160 tipologie di criticità. Il lavoro portato avanti, nonostante le complessità generate dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia, ha visto svolgere con continuità ed in modo proficuo tutti i vari step”.

(Visited 67 times, 67 visits today)