Udine, apre un nuovo locale.

Apre un nuovo locale a Udine: Pixie bubble tea, che offre “bevande uniche e originali”, ha ufficialmente aperto il 3 aprile in piazza Garibaldi, 4 a Udine. Il bar offre una selezione di bubble tea, frappè, bevande con tè, frutta fresca e combinazioni creative che promettono di conquistare il palato di tutti coloro che cercano qualcosa di diverso.

Pixie bubble tea è in grado di proporre classici bubble tea ai mix più particolari con aromi floreali come lavanda, violetta o rosa; ogni bevanda è preparata al momento, garantendo freschezza e sapore. Il bar offre anche opzioni vegane, senza zucchero, senza lattosio e senza glutine, per soddisfare ogni esigenza alimentare.

Il locale mette inoltre a disposizione una selezione di giochi da tavolo, disponibili per essere giocati liberamente a fronte di una consumazione.

“Il nostro obiettivo è offrire qualcosa di speciale, un angolo di relax per chi cerca non solo una bevanda, ma un bar dove potersi ritrovare con gli amici e divertirsi”, afferma Alessandro, il proprietario. “Ogni bevanda è realizzata con passione e attenzione ai dettagli, perché crediamo che il buon gusto debba essere alla portata di tutti. Questo è anche il motivo per cui i nostri prezzi sono i più bassi di tutti i locali analoghi già presenti a Udine”.