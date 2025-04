Recruiting day a Tolmezzo per la prossima stagione turistica.

Parte la stagione turistica, e scatta il Recruiting day a Tolmezzo. Dopo le località turistiche balneari di Grado, di Lignano e Trieste con Portopiccolo – dove la Regione ha già organizzato delle giornate di reclutamento di personale per soddisfare le richieste di strutture ricettive, alberghi e ristoranti – ora è la volta della montagna friulana a essere protagonista di un Recruiting day promosso dalla Regione e dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Sono 28 le strutture ricettive e le società alberghiere e della ristorazione che cercano personale per la prossima stagione estiva, i posti di lavoro disponibili sono una settantina.

È quanto sostenuto oggi, in sintesi, dall’assessore al Lavoro e formazione della Regione Friuli Venezia Giulia Alessia Rosolen a margine della conferenza stampa di presentazione del Recruiting day in programma mercoledì 7 maggio 2025 a Tolmezzo nel Teatro Comunale “Luigi Candoni”.

Il Recruiting day nel teatro di Tolmezzo.

L’evento, organizzato dai Servizi per il lavoro della Regione in collaborazione con il Comune di Tolmezzo e Confcommercio di Udine, è a supporto delle aziende del comparto turistico alberghiero e della ristorazione del territorio montano che sono alla ricerca di 70 persone per le esigenze della prossima stagione estiva.

I profili ricercati dalle aziende sono molti e diversificati e comprendono 4 ambiti: quello dell’accoglienza, della sala, della cucina e delle pulizie. Sul sito istituzionale della Regione Fvg le persone interessate possono acquisire tutte le informazioni sulle aziende presenti, sui profili ricercati e anche candidarsi inviando il proprio curriculum vitae entro lunedì 28 aprile 2025 al link ibit.ly/39ED8.

Alla presentazione dell’evento hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco del Comune di Tolmezzo, esponenti del Consiglio provinciale di Udine di Confcommercio, una rappresentanza delle aziende che saranno presenti al Recruiting day, nonché i dirigenti e funzionari del Servizio lavoro della Regione.