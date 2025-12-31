Il bilancio 2025 della Questura di Udine: 219 arresti e oltre mille denunce

I numeri della Questura di Udine.

Un anno intenso sul fronte della sicurezza e del controllo del territorio. La Questura di Udine ha diffuso oggi il bilancio consuntivo delle attività svolte nel corso del 2025, che restituisce l’immagine di un impegno costante delle forze di polizia in tutti i principali ambiti: dall’ordine pubblico alla prevenzione dei reati, dal contrasto allo spaccio di droga alla gestione dei flussi migratori.

Nel corso dell’anno sono state arrestate complessivamente 219 persone, di cui 205 adulti e 14 minorenni, mentre 1.156 persone sono state denunciate in stato di libertà. Particolare attenzione è stata riservata alla tutela delle vittime di violenza e atti persecutori: 49 gli ammonimenti emessi per stalking e casi rientranti nel “codice rosso”, affiancati da 22 avvisi orali a soggetti ritenuti socialmente pericolosi.

Sul fronte dell’ordine pubblico, Udine ha ospitato 154 manifestazioni ed eventi e 91 manifestazioni sportive, di cui 42 classificate ad alto impatto. Per garantire la sicurezza sono stati impiegati 2.950 operatori della Polizia di Stato, a conferma di una città dinamica ma che richiede un presidio costante.

Importanti anche i numeri relativi all’immigrazione: 147 persone sono state espulse, 43 trattenute nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) e 46 accompagnate. L’attività di prevenzione si è tradotta inoltre nell’emissione di 48 Daspo, soprattutto in ambito sportivo e urbano.

Deciso l’impegno nel contrasto al traffico di stupefacenti. Nel 2025 sono stati sequestrati 5.403 grammi di cocaina, 129 grammi di eroina, oltre 55 chilogrammi di hashish e marijuana e 215 grammi di droghe sintetiche, dati che evidenziano come il fenomeno resti uno dei principali fronti operativi per la Questura.

Rilevante anche il lavoro della Polizia Stradale, che ha elevato 11.707 contravvenzioni, con un introito complessivo di 849.497 euro. Nel corso dell’anno sono state arrestate 6 persone e rilevati 395 incidenti stradali, confermando l’attenzione alla sicurezza sulle strade della provincia. La Polizia di Frontiera, infine, ha denunciato 82 persone e ne ha arrestate 18, rintracciando 656 cittadini irregolari sul territorio.