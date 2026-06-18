Buco nell’asfalto in via Veneto, transennata parte della strada

Nuovo problema per il manto stradale di via Veneto a Udine, nella zona di Cussignacco, dove nella serata è stato necessario delimitare un tratto della carreggiata dopo la comparsa di un cedimento sull’asfalto. La strada era stata interessata da lavori conclusi appena cinque mesi fa, ma nelle ultime ore si è reso necessario un nuovo intervento per mettere in sicurezza l’area.

L’area è stata delimitata con alcune transenne, segnaletica provvisoria e nastro, posizionati attorno al punto in cui l’asfalto ha ceduto. Il problema riguarda una porzione della sede stradale, dove si è aperta una cavità che ha imposto la chiusura parziale del tratto e la deviazione della circolazione.

Sul posto sono intervenute le squadre di emergenza, già al lavoro per sistemare il manto stradale e ripristinare la sicurezza della carreggiata nel più breve tempo possibile. L’area interessata resta delimitata per evitare rischi al passaggio dei veicoli e dei pedoni.