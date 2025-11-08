I bulldog francesi a Udine per il primo raduno friulano

Il raduno dei bulldog francesi alla Casa della Contadinanza.

La Casa della Contadinanza sul piazzale del castello di Udine ospiterà domenica 9 novembre dalle ore 10 alle 12 il primo raduno friulano di french bulldogs, un evento dog friendly, che unisce divertimento, convivialità e beneficenza.

Sarà allestito pure uno stand dell’ENPA di Udine (Ente nazionale protezione animali) all’interno del quale ci sarà a disposizione per tutti i proprietari di piccoli bulldog un nutrizionista per fornire consigli sulla alimentazione di questa tipologia di cani, oltre ad un fotografo che fisserà gli indimenticabili attimi del meeting canino. Gli organizzatori assicurano tanta allegria e divertimento e premiazioni a sorpresa. Non mancherà la possibilità di un gesto solidaristico a favore dei volontari dell’ENPA locale.

Gli ospiti saranno accolti da un calice di Ribolla gialla spumante e, se lo vorranno, potranno trattenersi a pranzo nel ristorante castellano con prezzo comprensivo di elargizione benefica. Per quanto si chiami francese, questa razza canina ha origini inglesi. Fu, infatti portata in Francia dai merlettai di Nottingham durante la rivoluzione industriale. Qui, successivamente, i bulldog vennero incrociati con razze locali evolvendosi nel cane oggi molto diffuso con le caratteristiche orecchie erette e il muso corto. Mansueto e minuto, si rivela un vero cane da compagnia. Il raduno ha già superato le 70 adesioni.