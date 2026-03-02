Bonus scuola a Udine: aumentano gli importi per libri e materiale. Ecco chi può richiederli

Il Comune di Udine potenzia il sostegno al diritto allo studio per l’anno scolastico 2026/2027: la Giunta ha approvato un piano da 125.000 euro che prevede l’aumento dei contributi per i “buoni scuola” e i “buoni libro”, adeguando gli importi al rincaro del costo della vita che ha pesantemente inciso sulle spese scolastiche delle famiglie.

Le misure e i nuovi importi.

Le misure a sostegno dello studio si articolano su tre direttrici: i Buoni Scuola legati al lascito Fior Benvenuto Elia, i contributi per i libri e i Buoni scuola propri.

I Buoni scuola “Fior Benvenuto Elia”, il cui lascito è destinato specificamente a sostenere l’acquisto di materiale scolastico si rivolgono agli alunni tra i 6 e i 14 anni nati e residenti nel territorio dell’ex provincia di Udine, iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Possono fare domanda le famiglie con una soglia ISEE 2026 non superiore a 10 mila euro.

In vista del prossimo anno scolastico 2026/2027, la Giunta ha aumentato, come detto, gli importi rispetto al 2025/2026. Per la scuola primaria il contributo passa da 160 a 195 euro per le classi prime, con un incremento di 35 euro, e da 70 a 85 euro per le classi dalla seconda alla quinta. Per la scuola secondaria di primo grado il buono cresce da 190 a 230 euro per le classi prime, segnando un aumento di ben 40 euro, e da 90 a 110 euro per le classi seconde e terze.

Accanto a questo strumento, l’Amministrazione conferma i “Buoni scuola propri”, finanziati con fondi comunali e rivolti agli alunni residenti a Udine ma nati fuori dal territorio provinciale. Anche in questo caso il requisito economico è un ISEE 2026 non superiore a 10 mila euro e gli importi – e i rispettivi aumenti – sono stati adeguati nella stessa misura rispetto allo scorso anno. L’obiettivo è garantire equità di trattamento e ampliare la tutela alle famiglie.

I contributi per i libri di testo.

La terza misura, infine, riguarda specificamente i libri di testo delle scuole secondarie di primo grado per gli studenti residenti nel Comune di Udine. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto dei libri non forniti in comodato gratuito e richiede anche in quest’ultimo caso un ISEE 2026 non superiore a 10 mila euro.

Per le famiglie con ISEE fino a 8 mila euro, grazie agli incrementi stanziati dalla giunta, il buono passa da 130 a 160 euro per le classi prime, da 60 a 80 euro per le classi seconde e da 70 a 80 euro per le classi terze. Per la fascia ISEE compresa tra 8 mila e 10 mila euro il contributo cresce da 90 a 110 euro per le classi prime e da 50 a 60 euro per le classi successive.

Pirone: “Sostegno concreto contro il caro-scuola”

“L’attenzione ai bambini e alle famiglie è una costante di questa Amministrazione”, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione Federico Pirone. “In un contesto in cui la spesa per libri e materiale scolastico rappresenta un peso gravoso, abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno. Ogni bambino deve poter iniziare l’anno con gli strumenti necessari: sostenere i nuclei più fragili significa investire sull’equità sociale e garantire che le condizioni economiche non siano un ostacolo allo studio”.

Come fare domanda.

La richiesta potrà essere effettuata unicamente online sul sito del Comune di Udine a partire dal mese di marzo. La data esatta di apertura del portale sarà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni