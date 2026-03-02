Svolta a Cantina Rauscedo: Flavio Geretto è il nuovo Direttore Generale

Cantina Rauscedo apre un nuovo capitolo della sua storia ultrasettantennale. La storica cooperativa friulana, nata nel 1951, ha ufficializzato la nomina di Flavio Geretto come nuovo Direttore Generale. Una scelta strategica che punta a consolidare l’organizzazione interna e a proiettare i 2.000 ettari vitati della destra Tagliamento verso sfide di mercato sempre più complesse.

La strategia del Presidente Zuliani

L’ingresso di Geretto, professionista con oltre 27 anni di esperienza, avviene in un momento di particolare solidità per la cantina. “Oggi sentivamo la necessità di compiere un ulteriore passo avanti, non solo sul piano commerciale, ma soprattutto sotto il profilo organizzativo e strategico” spiega il presidente Antonio Zuliani

“Abbiamo scelto Flavio Geretto per la visione che ha dimostrato: una visione che riguarda la costruzione di modelli solidi, processi chiari e governance efficace. Siamo convinti che il suo approccio manageriale possa accompagnare la nostra cooperativa in una nuova fase di sviluppo, valorizzando le persone e rafforzando l’identità friulana”.

Geretto: “Il futuro del vino passa dalla capacità di fare sistema”

Il nuovo Direttore Generale accoglie la sfida puntando sulla forza del modello cooperativo, che considera una vera visione del futuro per affrontare mercati globali. “Arrivo a Cantina Rauscedo in un momento importante. Costruire è sempre più semplice quando si parte da basi sane e da un’organizzazione qualificata: ho trovato persone preparate e motivate” commenta Geretto.

“Credo profondamente nella cooperazione per unire competenze e affrontare mercati complessi. Il futuro del vino italiano e del Friuli passa dalla capacità di fare sistema. Il mio impegno sarà quello di rafforzare l’organizzazione, valorizzare il capitale umano e dare continuità a un percorso di crescita equilibrato, nel rispetto dei soci e del territorio”.

L’obiettivo dichiarato per il prossimo futuro è quello di trasformare le sfide del settore in opportunità concrete, consolidando il ruolo di Cantina Rauscedo come espressione autentica del Friuli e della sua cultura del lavoro.