I giocatori della Nazionale Italiana di Rugby alla pediatria di Udine.

Un momento di emozioni, sorrisi e solidarietà quello vissuto mercoledì alla Clinica Pediatrica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove alcuni atleti della Nazionale Italiana di Rugby, in città per la sfida contro l’Australia di sabato 8 novembre, hanno fatto visita ai piccoli pazienti del reparto di Oncoematologia pediatrica.

Ad accoglierli, tra entusiasmo e commozione, la professoressa Paola Cogo, direttrice della Struttura, che ha accompagnato gli ospiti durante il loro saluto ai bambini. Presente anche il Presidente dell’Associazione friulana oncologia pediatrica LUCA, Francesco Muraro, insieme alla dottoressa Pilotto e all’equipe medica e infermieristica del reparto.

Gli atleti Ross Vintcent, Giacomo Da Re, Edoardo Todaro e Damiano Mazza si sono intrattenuti con i piccoli pazienti regalando momenti di gioia, incoraggiamento e leggerezza. Tra una foto ricordo, una chiacchierata e qualche autografo, i rugbisti hanno donato ai bambini una maglia ufficiale della Nazionale, firmata da tutti i compagni di squadra.



● L’abbraccio di Udine agli azzurri del rugby in vista della sfida contro l’Australia