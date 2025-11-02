In occasione della ricorrenza della commemorazione dei defunti, nella mattinata di oggi, domenica 2 novembre 2025, sono state organizzate tre cerimonie per ricordare i Caduti della Polizia di Stato.

Presso il Monumento dedicato ai “Caduti della Polizia di Stato” in Piazzale d’Annunzio a Udine è stata deposta una corona d’alloro, che simbolicamente rappresenta il segno tangibile del ricordo dei Caduti, alla presenza del Signor Prefetto Domenico Lione, da Monsignor Lamba, Arcivescovo di Udine, del Signor Questore Pasquale de Lorenzo, del Presidente dell’A.N.P.S. di Udine Cav. Giovanni Roselli, dell’Assessore alla sicurezza del Comune di Udine, sulle note del “Silenzio d’Ordinanza” intonate dal trombettiere della Brigata Alpina “Julia”.

I partecipanti si sono uniti in un momento di raccoglimento dinnanzi alla lapide che ricorda i tre Poliziotti morti nella “Strage di Natale”, avvenuta il 23 dicembre 1998 in Viale Ungheria, presso cui è stato deposto un omaggio floreale.

Le celebrazioni si sono concluse insieme alla comunità, con una Santa Messa celebrata al Tempio Ossario, officiata don Manuel, alla presenza dei familiari delle Vittime del Dovere, della professoressa Paola del Din, Medaglia d’Oro al Valor Militare e di alcune Associazioni Combattentistiche. Sempre vivo il ricordo di chi ha donato la vita a difesa delle Istituzioni, fulgido esempio per tutti i poliziotti che quotidianamente operano con impegno e dedizione a salvaguardia della città e di tutta la sua collettività.