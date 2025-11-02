Miss Mondo Italia Fvg: a Rivignano Teor vince Vittoria Maculan

Vittoria Maculan conquista il pass per la Finale Nazionale di Miss Mondo Italia alla Fiera dei Santi a Rivignano Teor.

La storica Fiera dei Santi di Rivignano Teor si è trasformata in una passerella di eleganza e talento ospitando la Finale Regionale di Miss Mondo Friuli Venezia Giulia, tappa fondamentale verso la PreFinale Nazionale di Miss Mondo Italia.

La serata, organizzata dall’agenzia Mecforyou in collaborazione con il Comune di Rivignano Teor, ha visto 19 giovani aspiranti miss contendersi l’ambita corona regionale davanti a un pubblico numerosissimo e caloroso. Le concorrenti hanno conquistato giuria e spettatori con due momenti di sfilata: abiti da sera e costumi da bagno, dimostrando non solo bellezza ma anche personalità e sicurezza.

Madrine d’eccezione della serata sono state Giorgia De Marchi, “Miss Mondo Friuli Venezia Giulia 2025”, Rebecca Zanetti finalista nazionale di Miss Mondo Italia 2025, Aurora Greco semi finalista nazionale di Miss Mondo Italia 2026. E Valeria Molinari.

La vincitrice.

Nel momento più emozionante della serata, la corona è stata conquistata da Vittoria Maculan, 16 anni di Trieste, studentessa del Liceo Scientifico Oberdan. Una giovanissima dalle mille passioni: giocatrice di basket nella squadra under 17, praticante di vela e windsurf, appassionata di scienza e con il sogno di intraprendere studi in medicina.



Accanto allo sport e allo studio, sua priorità assoluta, Vittoria coltiva anche l’amore per il teatro e la musica, collaborando attualmente alla realizzazione della sua prima canzone. Con questa vittoria, Vittoria si aggiudica il pass per la PreFinale Nazionale di Miss Mondo Italia 2026 che si terrà a Gallipoli.