Al via il concorso per scegliere il logo della Maratonina internazionale della città di Udine.

Si aprirà giovedì 23 aprile, e proseguirà fino a domenica 3 maggio, il concorso per la scelta del logo delle edizioni 2027 e 2028 della Maratonina Internazionale Città di Udine: le votazioni delle 10 immagini in lizza – realizzate dagli allievi del terzo anno del corso Addetto alla produzione grafica digitale del Civiform di Cividale, storico partner della Maratonina – avverranno online, sulla pagina Facebook dell’Associazione Maratonina Udinese, dove si potranno visionare i singoli elaborati ed esprimere la propria preferenza.

I primi tre classificati verranno premiati nell’ambito della cerimonia di premiazione dell’edizione 2026 della Maratonina Internazionale Città di Udine, domenica 20 settembre, sul palco di piazza Libertà.

Ventuno, complessivamente, i ragazzi del Civiform – di età compresa fra i 16 e i 19 anni – che hanno prodotto un logo per identificare e raccontare al meglio, nella maniera a loro parere più efficace dal punto di vista comunicativo, la celebre mezza udinese: a seguirli nel lavoro è stata la docente Cristina Chessa, affiancata, nella fase conclusiva, dal collega Giuliano Michelini.

Alcuni allievi hanno presentato più di una proposta: sono state selezionate le migliori 10, che ora vengono sottoposte al giudizio della collettività, per la scelta definitiva.