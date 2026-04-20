Al via il concorso per scegliere il logo della Maratonina di Udine

20 Aprile 2026

di Giacomo Attuente

Al via il concorso per scegliere il logo della Maratonina internazionale della città di Udine.

Si aprirà giovedì 23 aprile, e proseguirà fino a domenica 3 maggio, il concorso per la scelta del logo delle edizioni 2027 e 2028 della Maratonina Internazionale Città di Udine: le votazioni delle 10 immagini in lizza – realizzate dagli allievi del terzo anno del corso Addetto alla produzione grafica digitale del Civiform di Cividale, storico partner della Maratonina – avverranno online, sulla pagina Facebook dell’Associazione Maratonina Udinese, dove si potranno visionare i singoli elaborati ed esprimere la propria preferenza.

I primi tre classificati verranno premiati nell’ambito della cerimonia di premiazione dell’edizione 2026 della Maratonina Internazionale Città di Udine, domenica 20 settembre, sul palco di piazza Libertà.
Ventuno, complessivamente, i ragazzi del Civiform – di età compresa fra i 16 e i 19 anni – che hanno prodotto un logo per identificare e raccontare al meglio, nella maniera a loro parere più efficace dal punto di vista comunicativo, la celebre mezza udinese: a seguirli nel lavoro è stata la docente Cristina Chessa, affiancata, nella fase conclusiva, dal collega Giuliano Michelini.

Alcuni allievi hanno presentato più di una proposta: sono state selezionate le migliori 10, che ora vengono sottoposte al giudizio della collettività, per la scelta definitiva.

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