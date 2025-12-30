Udine capitale della scherma: 300 atlete da 40 Paesi per la Coppa del Mondo

Conto alla rovescia per la Coppa del Mondo di scherma U20 a Udine.

La Coppa del Mondo Under 20 di scherma festeggia la sua 20ª edizione tornando al Palaindoor “Ovidio Bernes” di Udine, storica sede della manifestazione dal 2013 al 2020. L’appuntamento conferma il Friuli Venezia Giulia come uno dei punti di riferimento del circuito internazionale giovanile, con quasi 300 atlete in pedana provenienti da 40 Paesi.

In programma ci saranno sia la gara individuale di spada femminile, sia la competizione a squadre. La grande novità dell’edizione 2026 è rappresentata dal debutto della Coppa del Mondo Under 17: un nuovo circuito appena varato dalla Federazione Internazionale che prenderà ufficialmente il via proprio da Udine con la prova di spada femminile individuale.

Saranno infatti le Cadette ad inaugurare il programma domenica 4 gennaio, seguite dalla gara individuale Under 20 lunedì 5 gennaio e dalla prova a squadre Under 20 che chiuderà la tre giorni friulana martedì 6 gennaio. Tutte le competizioni inizieranno alle 9.30 con finali previste a partire dalle ore 15:30 di domenica, dalle 17.30 di lunedì e dalle 13.15 di martedì.

Da due edizioni la Coppa del Mondo Under 20 di Udine è un evento carbon neutral – una prima assoluta nella storia della scherma raggiunta nel 2024 – e quest’anno il Comitato Organizzatore, presieduto da Paolo Menis, ha scelto di compiere un ulteriore passo in avanti nel percorso di sostenibilità ambientale, puntando alla certificazione ISO 20121.

Numeri e protagoniste.

La gara Under 17 vedrà al via 46 atlete provenienti da 17 Paesi, mentre nella prova Under 20 le partecipanti saranno 237 da 40 Paesi, per un totale di quasi 300 presenze in pedana. Il livello tecnico della gara Under 20 si annuncia altissimo: saranno presenti la Campionessa del Mondo di categoria e la Vicecampionessa del Mondo, la canadese Julia Yin e l’ungherese Blanka Nagy, oltre alle quattro atlete salite sul podio a Udine nell’edizione 2025: la vincitrice, l’ucraina Anna Maksymenko (numero 4 del mondo), la medaglia d’argento, l’americana Leehi Machulsky (numero 3 del mondo), e le due medaglie di bronzo, la tedesca Eva Steffens e la spagnola Silvia Gomez Lopez.

In totale, a Udine gareggeranno 7 delle prime 10 atlete del ranking mondiale, a conferma del valore eccezionale della competizione. Saranno venti le azzurre al via, chiamate a un riscatto dopo la prova disputata a Burgos a metà dicembre e vinta dall’americana Machulsky, nella quale Aurora Maria Cristina, quindicesima, è stata la migliore.

Tante le federazioni rappresentate: oltre all’Europa con le nazionali più accreditate come Ungheria, Francia, Germania, Ucraina e Polonia, ci sarà l’intera nazionale USA, la Cina (vincitrice della prova a squadre a Udine nel 2025), Hong Kong, ma anche atlete, tra le altre, di Australia, Nuova Zelanda, Messico, Libano e Oman. Saranno 21 le squadre che si contenderanno la vittoria nella gara che chiuderà il programma martedì 6 gennaio.

Nastro rosa.

In occasione della tappa di Udine si terrà il primo incontro nazionale di Nastro Rosa, il progetto della FIS che utilizza la scherma come strumento riabilitativo e di sensibilizzazione per le donne operate di tumore al seno. Saranno presenti 50 atlete provenienti da tutta Italia che prima delle fasi finali della gara Under 20 individuale saliranno in pedana per degli incontri dimostrativi. Il progetto è sostenuto anche dall’ANDOS nazionale, presente con la presidente Flori Degrassi.

Sarà ancora una volta Mara Navarria la madrina della Coppa del Mondo Under 20 di Udine. La spadista di Carlino – oro olimpico a squadre a Parigi insieme all’udinese Giulia Rizzi e già Campionessa del Mondo – conferma il suo ruolo di testimonial dell’evento e riferimento per le giovani atlete.