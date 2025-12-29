Inaugurata la Casa di Comunità Hub dell’ospedale di Trieste

È stata inaugurata oggi, 29 dicembre, la Casa della Comunità Hub dell’Ospedale Maggiore di Trieste, un nuovo presidio territoriale.

È stata inaugurata oggi, 29 dicembre, la Casa della Comunità Hub dell’Ospedale Maggiore di Trieste, un nuovo presidio territoriale che rafforza l’assistenza di prossimità e l’integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari e sociali a favore della cittadinanza.

La Casa della Comunità Hub, collocata all’interno del comprensorio dell’Ospedale Maggiore, è concepita come un luogo fisico facilmente riconoscibile e accessibile, nel quale operano équipe multiprofessionali con un approccio integrato e proattivo alla presa in carico della persona. Il modello organizzativo si fonda su quattro principi cardine: integrazione e multidisciplinarietà, presa in carico personalizzata, coordinamento a rete dei servizi e sanità d’iniziativa.

Nella fase di avvio, la Casa della Comunità dell’Ospedale Maggiore garantisce un’ampia gamma di servizi, tra cui:

cure primarie con presenza medica continuativa 24 ore su 24, sette giorni su sette;

raccordo con la continuità assistenziale;

attività infermieristiche e ambulatoriali;

servizi di specialistica ambulatoriale per patologie ad elevata prevalenza;

diagnostica di base e punto prelievi;

Punto Unico di Accesso (PUA) per l’orientamento e la presa in carico sociosanitaria;

raccordo con i servizi sociali e amministrativi e con collegamento al sistema CUP aziendale;

raccordo con le équipe distrettuali per attivazione dell’assistenza domiciliare

In una prima fase di transizione, la Casa della Comunità opererà in stretta sinergia con il Centro Prime Cure già attivo presso l’Ospedale Maggiore, garantendo continuità assistenziale e appropriatezza dei percorsi di cura, a tutela dei bisogni della popolazione.

Commenta il direttore generale Antonio Poggiana “Con l’inaugurazione della Casa della Comunità Hub dell’Ospedale Maggiore, Asugi compie un passo significativo verso un modello di sanità territoriale più vicino ai cittadini, capace di rispondere in modo integrato, continuativo e appropriato ai bisogni di salute della comunità”.