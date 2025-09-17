Corteo Sicurezza, il presidente del Comitato prende le distanze e si dimette

Federico Malignani si è dimesso dal ruolo di presidente del Comitato Udine Sicura.

Federico Malignani ha annunciato le dimissioni immediate dalla carica di presidente del Comitato Udine Sicura, motivandole con divergenze sull’organizzazione della manifestazione prevista per venerdì 19 settembre.

Malignani spiega di condividere l’esigenza di promuovere una dimostrazione per la sicurezza in città, ma di non poter approvare l’approccio dell’organizzazione dell’evento, ritenuto potenzialmente divisivo e provocatorio. “Avrei auspicato una manifestazione costruttiva, che coinvolgesse anche il sindaco e puntasse sul numero dei partecipanti come strumento per ottenere risultati concreti”, scrive il presidente dimissionario nel gruppo whatsapp di Udine Sicura.

Malignani sottolinea come alcune scelte comunicative possano creare un problema etico e allontanare dal senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni. “Non posso appoggiare né promuovere un’iniziativa che potrebbe essere interpretata come incitamento alla violenza“, precisa, annunciando che non parteciperà personalmente all’evento.

“Mi dispiace che questa storia si concluda così – conclude Malignani – ma non posso associare la mia immagine a una manifestazione che parte con queste premesse e che potrebbe compromettere l’indipendenza e la reputazione del Comitato”.