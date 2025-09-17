Udine, filma il lato B di una donna al distributore: assolto per “tenuità dei fatti”

Aveva ripreso con un video il lato b di una donna ad un distributore di Udine.

Un uomo di 51 anni, residente a Udine, è stato assolto dal tribunale per il reato di diffamazione aggravata dopo aver filmato le forme di una donna in fila al distributore di carburante. L’episodio, come riporta il Messaggero Veneto, risale all’aprile 2022.

L’uomo aveva filmato con il cellulare il lato B mentre faceva rifornimento, commentando le immagini con un apprezzamento esplicito in friulano. Successivamente, il video è stato condiviso con un amico tramite WhatsApp e ha cominciato rapidamente a circolare, arrivando anche alla diretta interessata, che si è sentita offesa nella propria reputazione e ha presentato denuncia.

A tre anni e mezzo di distanza, martedì 16 settembre il giudice del Tribunale di Udine ha assolto l’uomo, richiamando l’articolo 131-bis del codice penale che prevede l’assoluzione nei casi di particolare tenuità del fatto. Durante il processo, l’avvocato difensore ha sostenuto che l’apprezzamento fosse di “natura goliardica e non offensiva“.