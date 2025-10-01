In Piazza Primo Maggio appuntamento con il luna park di Santa Caterina.

Anche quest’anno come tradizione ormai consolidata, il luna park autunnale di Santa Caterina arriverà a Udine per far divertire bambini e famiglie a cavallo tra la fine di ottobre e il mese di novembre. La location individuata dall’amministrazione comunale per ospitare la manifestazione è ancora una volta Piazza Primo Maggio, su parte della quale troveranno le attrazioni, le giostre e i banchi dolciumi.

“Siamo sicuri che anche quest’anno il luna park saprà accogliere e far divertire migliaia di bambine e bambini friulani”, ha commentato il vicesindaco e assessore al turismo Alessandro Venanzi. “Come abbiamo detto più volte, dal nostro punto di vista il luogo ideale per ospitare il luna park è il parcheggio sud dello stadio Friuli, tuttavia è necessaria una coincidenza tra pause del campionato e trasferte dell’Udinese per poter sfruttare quell’area libera, ma quest’anno non è stato possibile per indicazione della Questura”.

Il luna park sarà aperto al pubblico almeno dalle 15 alle 19, con potenziali orari di apertura allargati dalle ore 10 del mattino e fino alle 23 la sera. Autoscontri, giostre, ottovolanti e banchi di dolciumi torneranno in città nel tradizionale primo appuntamento annuale con il divertimento per i più piccoli.

Le modifiche alla circolazione.

L’amministrazione comunale ha previsto alcune sostanziali modifiche alla circolazione del traffico. Tutta l’area occupata dalle attrazioni (lato Liceo Stellini e lato sud) saranno interdette al traffico veicolare e alla sosta. Il resto dell’ellisse sarà invece percorribile.

In particolare, sarà istituito un doppio senso di circolazione sul lato castello della piazza, con velocità massima consentita di 30 chilometri orari. In corrispondenza dell’intersezione con viale della Vittoria sarà posizionato un semaforo temporaneo parallelo a quello già presente.

Sempre sul lato nord, il tratto di strada che collega largo delle Grazie a viale della Vittoria sarà percorribile solo in direzione viale della Vittoria e non sarà consentito svoltare a destra e “salire” verso largo delle Grazie e via Sant’Agostino. Con queste modifiche temporanee, pensate per garantire la massima fruibilità della piazza durante il Luna Park di primavera, anche l’accesso al parcheggio interrato di Piazza Primo Maggio sarà sempre consentito.