La bretella di Barbeano prende forma: i lavori procedono secondo i tempi

Lo stato dei lavori della bretella di Barbeano.

Proseguono regolarmente e nel pieno rispetto del cronoprogramma i lavori di realizzazione della bretella stradale di Barbeano, in Comune di Spilimbergo, infrastruttura strategica destinata a migliorare in maniera significativa la funzionalità della rete viaria locale e la sicurezza della circolazione.

Nonostante le abbondanti precipitazioni che hanno interessato il territorio negli ultimi giorni, le attività di cantiere non hanno subito rallentamenti sostanziali: l’impresa esecutrice ha infatti avviato e completato le operazioni di scavo necessarie alla formazione del cosiddetto “cassonetto stradale”, fase tecnica propedeutica alla successiva realizzazione della sovrastruttura viaria. Lungo il tracciato risultano ben visibili i cumuli di materiale derivanti dalle lavorazioni di movimentazione terra, che testimoniano l’avanzamento concreto dell’opera e il rispetto delle tempistiche previste.

La realizzazione del cassonetto rappresenta un passaggio cruciale sotto il profilo ingegneristico, poiché consente di predisporre il piano di posa idoneo a garantire stabilità, durabilità e adeguate prestazioni meccaniche alla futura carreggiata, anche in considerazione delle condizioni geotecniche dell’area di intervento.

Le prossime fasi.

La prossima fase del cantiere riguarderà la costruzione dei diaframmi strutturali destinati a sostenere le pareti delle due gallerie artificiali previste dal progetto esecutivo. Si tratta di opere specialistiche di elevata complessità tecnica, fondamentali per assicurare la tenuta delle strutture e la sicurezza complessiva dell’infrastruttura.



La prima galleria interessata da tali lavorazioni sarà quella centrale, denominata “Navarons”, che costituisce uno degli elementi più rilevanti dell’intervento sotto il profilo strutturale e funzionale.

Un grande investimento che consentirà di alleggerire il traffico.

L’investimento complessivo conferma la portata strategica dell’opera: l’importo dei lavori appaltati supera i 25 milioni di euro, mentre il costo totale dell’intervento ammonta a 38 milioni di euro.

Si tratta di risorse destinate a un’infrastruttura che consentirà di alleggerire il traffico nel centro abitato, migliorare i livelli di sicurezza stradale e rendere più efficiente il collegamento tra le principali direttrici viarie dell’area, con ricadute positive in termini di qualità della vita, attrattività territoriale e competitività del sistema locale. L’andamento delle lavorazioni conferma quindi la solidità della pianificazione tecnica e amministrativa dell’intervento, che procede secondo le tempistiche stabilite, nel rispetto degli standard di sicurezza e delle prescrizioni progettuali.

“Essere riusciti ad appaltare l’opera e vedere il cantiere procedere nel rispetto del cronoprogramma rappresenta per noi motivo di grande orgoglio. I lavori, attesi da tempo e oggi finalmente realtà concreta, offriranno una risposta efficace ai flussi di traffico, in particolare a quello pesante. A intervento concluso, sarà possibile alleggerire le strade secondarie attualmente gravate dal traffico di mezzi pesanti, ridisegnando la viabilità nel territorio di Spilimbergo e, indirettamente, anche in quello di San Giorgio della Richinvelda” ha dichiarato il consigliere di FVG Strade, Michele Leon.